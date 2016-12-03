Китайскую армию сократят
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к дальнейшему сокращению армии страны. Он также высказался за повышение боеготовности и оптимизацию структуры армии.
В ноябре 2015 года власти КНР объявили о предстоящем сокращении численности вооруженных сил на 300 тысяч человек - до 2 миллионов военнослужащих.
В феврале 2016 года была изменена региональная система управления армии: семь военных округов были преобразованы в пять зон боевого командования, сообщает ТАСС.
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