Китайскую армию ожидает массовая отставка офицеров

Около 50 высокопоставленных офицеров армии Китая в ближайшее время будут отправлены в отставку.

В числе тех, кому придется покинуть свои посты, 18 генералов, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на независимые источники.

Многочисленные отставки направлены на омоложение руководства армии. Офицеров пенсионного возраста должно сменить новое поколение военных. Кроме того, по словам одного из экспертов, руководство страны намерено сократить численность вооруженных сил и при этом повысить их боеспособность.