В китайском массажном салоне сгорели 18 человек
В китайском массажном салоне заживо сгорели 18 человек, двое пострадали.
ТАСС сообщает, что на востоке страны, в провинции Чжэцзян, в воскресенье около 16:00 загорелся спа-салон. В сеть попали фотографии здания, на которых видно, как люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.
Официальной информации о количестве и состоянии пострадавших нет. Предварительно сообщается о 18 погибших и двоих потерпевших.
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