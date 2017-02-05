В китайском массажном салоне сгорели 18 человек

В китайском массажном салоне заживо сгорели 18 человек, двое пострадали.

ТАСС сообщает, что на востоке страны, в провинции Чжэцзян, в воскресенье около 16:00 загорелся спа-салон. В сеть попали фотографии здания, на которых видно, как люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

Официальной информации о количестве и состоянии пострадавших нет. Предварительно сообщается о 18 погибших и двоих потерпевших.