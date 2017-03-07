Китайский учебник о сексе вогнал в краску родителей школьников
Родители китайских школьников раскритиковали учебник сексуального воспитания. По их мнению, он содержит информацию, к которой ученики младших классов еще не готовы.
Учебник издан Пекинским педагогическим университетом и предназначен для детей в возрасте от 6 до 12 лет, сообщает издание The South China Morning Post. Он, в частности, содержит изображения мужских и женских половы органов, занимающихся сексом пар, а также вопросы на данную тематику, в том числе и об однополых отношениях.
«Разве нужно, чтобы учебники были составлены таким образом? Я краснею, когда читаю его!» — приводит издание слова одной из родительниц.
В то же время официальный печатный орган компартии Китая выступил в защиту учебника, отметив, что он дает объективное представление о сексуальной жизни человечества.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии