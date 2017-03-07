Китайский учебник о сексе вогнал в краску родителей школьников

Родители китайских школьников раскритиковали учебник сексуального воспитания. По их мнению, он содержит информацию, к которой ученики младших классов еще не готовы.

Учебник издан Пекинским педагогическим университетом и предназначен для детей в возрасте от 6 до 12 лет, сообщает издание The South China Morning Post. Он, в частности, содержит изображения мужских и женских половы органов, занимающихся сексом пар, а также вопросы на данную тематику, в том числе и об однополых отношениях.

«Разве нужно, чтобы учебники были составлены таким образом? Я краснею, когда читаю его!» — приводит издание слова одной из родительниц.

В то же время официальный печатный орган компартии Китая выступил в защиту учебника, отметив, что он дает объективное представление о сексуальной жизни человечества.

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Места: Китай
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