Китайский турист уничтожил древний сталагмит

Китайский турист в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР уничтожил древний сталагмит, возраст которого превышает три тысячи лет.

Видеокамеры, установленные в пещере, зафиксировали, что мужчина намеренно несколько раз сильно ударил по камню, прежде чем от него откололся 30-сантиметровый осколок.

Отмечается, что в это время остальная часть туристической группы любовалась пещерой и делала фотографии.

После совершения вандализма виновник прошел дальше вместе с группой.

Местные полицейские пока не смогли установить личность вандала, сообщает Life.