Китайский турист уничтожил древний сталагмит
Китайский турист в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР уничтожил древний сталагмит, возраст которого превышает три тысячи лет.
Видеокамеры, установленные в пещере, зафиксировали, что мужчина намеренно несколько раз сильно ударил по камню, прежде чем от него откололся 30-сантиметровый осколок.
Отмечается, что в это время остальная часть туристической группы любовалась пещерой и делала фотографии.
После совершения вандализма виновник прошел дальше вместе с группой.
Местные полицейские пока не смогли установить личность вандала, сообщает Life.
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