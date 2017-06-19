Китайский спутник виновен в аномально холодном лете
Причиной аномально холодного лета в текущем году мог стать китайский спутник «Мо-Цзы», который участвовал в опытах по квантовому перемещению.
По данным ученых, замеры показали, что в те дни, когда аппарат работал, погода значительно ухудшалась, шли дожди, а также усиливались ветры.
Вместе с тем, метеорологи не теряют надежду, что концентрация частиц в атмосфере вскоре нормализуется, а погода будет соответствовать климатическим нормам.
15 июня был установлен очередной погодный рекорд. Этот день стал самым холодным летним днем за последние 67 лет. Воздух в Москве погрелся всего до 10 градусов, сообщает «Национальная служба новостей».
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