Китайский робот-журналист уложился в секунду при написании первой статьи для газеты

Сяо Нань, как назвали китайские разработчики робота-журналиста, способен анализировать большие объемы информации и писать как небольшие тексты, так и пространные статьи. Об этом журналистам сообщил профессор Пекинского университета Вань Сяоцзюнь.

По словам создателя робота, свою первую статью из 300 иероглифов, Сяо Нань написал ровно за одну секунду, она была опубликована в газете Southern Metropolis Daily, - сообщает «Федеральное агентство новостей».

Материал Сяо Наня посвящен поездкам перед приближающимся Чуньцзе — китайским Новым годом.