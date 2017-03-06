Китайский подводный аппарат погрузился на рекордную глубину

Китайский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) Haiyi-7000 погрузился на глубину свыше 6,3 километра, побив рекорд американского собрата.

Погружение производилось в Бездне Челленджера, являющейся самой глубокой точкой Марианской впадины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По словам создателей аппарата, он может представлять интерес для вооруженных сил Китая. В частности, его использование позволит создать точную карту океанского дна и выявить потенциально опасные участки для подводных лодок.