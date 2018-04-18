Китайский остров Хайнань станет безвизовым для россиян

Китайский остров Хайнань с 1 мая текущего года станет для россиян безвизовым, сообщили в управлении по иммиграционным вопросам при Министерстве общественной безопасности КНР.

Уточняется, что решение об отмене визового режима для граждан России было принято в рамках поддержки политики открытости.

В 2017 году Хайнань посетили более 280 тысяч российских туристов.

Из города Санья, расположенного на острове, выполняются восемь прямых рейсов в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ, сообщает «Федерал пресс».

Хайнань – остров и самая южная провинция Китая, которая славится своими морскими курортами и гористыми внутренними районами.

Средняя стоимость путевки на Хайнань из Москвы и других городов России с трехзвездочными гостиницами составляет от 65 до 100 тысяч рублей на двоих.

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