Китайский лидер поздравил Путина с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом.

В телеграмме, направленной российскому лидеру он выразил намерение работать с Путиным «рука об руку», укреплять стратегическое и политическое доверие между странами, а также содействовать сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Китая.

Агентство отмечает, что ранее Путин также поздравил Си Цзиньпина и выразил уверенность в том, что взаимодействие РФ и Китая в целях укрепления мировой стабильности и безопасности будет динамично развиваться.