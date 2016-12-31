Китайский лидер поздравил Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом.
В телеграмме, направленной российскому лидеру он выразил намерение работать с Путиным «рука об руку», укреплять стратегическое и политическое доверие между странами, а также содействовать сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Китая.
Агентство отмечает, что ранее Путин также поздравил Си Цзиньпина и выразил уверенность в том, что взаимодействие РФ и Китая в целях укрепления мировой стабильности и безопасности будет динамично развиваться.
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