Китайский автоконцерн Changan будет продавать кроссоверы липецкой сборки

Как стало известно, автомобили, выпущенные на заводе в Липецкой области, поступили к дилерам китайской марки. Машины произведены в России методом крупноузловой сборки.

По словам представителя пресс-службы китайского представительства компании Changan, первая партия внедорожников Changan CS35, которые были собраны на предприятии в Липецкой области, была отправлена дилерам китайской марки.

Планируется, что до конца этого года на российском заводе соберут около 500 единиц автомобилей. Представители китайской автомарки также сообщили журналистам, что базовая комплектация внедорожника CS35 составляет порядка 748 тысяч рублей.

Для российских покупателей модель китайского авто будет представлена в четырех версиях, однако мощность двигателя всех машин Changan CS35 составит 113 л-с.

Кроссоверы китайской марки будут оснащены как автоматом, так и механикой. Как отмечают производители, все модели авто будут в обязательном порядке оснащены систему оповещения о ДТП «ЭРА-Глонасс», сообщает интернет портал Life.ru.

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