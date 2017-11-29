Китайскими авто можно управлять на расстоянии

Автомобили китайской компании Lifan получили телематическую систему дистанционного управления.

Скачав специальное приложение на смартфон, владелец машины получит возможность удаленно включать двигатель и фары, открывать и закрывать двери и багажник, а также следить за техническим состоянием. Кроме того, приложение сохраняет данные о поездках, времени, затраченному на дорогу, и расходе топлива.

Базовый телематический блок может быть модифицирован и превращен в противоугонную систему.

Платформа Lifan Connect разработана специально для России и может быть установлена у дилеров китайского производителя. Она также доступна покупателям в Беларуси и Казахстане, сообщает издание «Популярная механика».