В китайских школах появятся уроки по искусственному интеллекту
В качестве эксперимента занятия начнутся в 40 школах страны. Учебники для учащихся средних и старших классов были презентованы в Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае.
Новый предмет будет включать в себя как теоретические, так и практические занятия. Последние направлены на выявление и раскрытие творческих способностей и фантазии учащихся.
Предполагается, что в итоге преподавание основ искусственного интеллекта будет введено во всех китайских школах и перейдет в разряд обязательных дисциплин, сообщает РИА «Новости».
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