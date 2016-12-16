Китайские военные отобрали у ученых из США автономный подводный аппарат
В международных водах в Южно-Китайском море китайские военные захватили американский подводный аппарат, принадлежащий океанографическом судну.
Инцидент произошел 15 декабря буквально на глазах у экипажа исследовательского судна «Боудич», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.
Океанологи остановились примерно в 100 километрах от залива Субик-Бей (Филиппины) и намеревались поднять два своих подводных дрона. В это время китайцы, несколько дней неотступно следовавшие за судном США, спустили на воду лодку, подплыли к аппарату, стоимость которого оценивается примерно в 150 тысяч долларов, и забрали его.
Сообщается также, что экипаж исследовательского судна состоял из гражданских лиц.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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