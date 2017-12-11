Китайские ученые создали «плащ-невидимку»
Китайские ученые создали «квантовый плащ-невидимку», которым уже заинтересовалось военное ведомство страны.
В ходе эксперимента, запечатленного на видео, человек, находящийся перед камерой, исчезает, держа в руках прозрачную на первый взгляд ткань.
Уточняется, что квантовый материал изготовлен из прозрачной ткани, способной создавать отражающую световую волну, которая огибает человека, создавая иллюзию исчезновения, сообщает «Рамблер».
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