Китайские ученые создали устойчивую к воздействию огня и воды бумагу
Группа исследователей во главе с профессором Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе удалось создать бумагу, которая не горит в огне и не поддается воздействию воды.
Уникальный материал не имеет аналогов в мире, и разработчики уже направили запрос на получение патента на свое изобретение, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Шанхай жибао».
Как отмечает издание, эта неорганическая бумага достаточно эластичная, прочная и не подвержена механическим повреждениям в экстремальных условиях.
Разработчики утверждают, что новый материал выдерживает воздействие температуры в 200 градусов по Цельсию. Благодаря своей структуре, бумага также отталкивает воду даже в том случае, если она механически повреждена. На ней не остается никаких следов при соприкосновении с молоком, кофе, соком или чаем.
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