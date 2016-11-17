Китайские ученые отредактировали ген человека
Китайские онкологи из Университета в провинции Сычуань в первый раз ввели в организм человека клетки с генами, которые были изменены с помощью системы CRISPR/Cas9.
Замечается, что из крови пациента, пораженного метастазирующим раком легких, исследователи извлекли иммунные клетки, T-лимфоциты, чтобы потом отключить с помощью CRISPR–технологии ген PD-1, который подавляет иммунитет, содействуя росту опухоли,- сообщает «ФАН».
Ученые усилили количество отредактированных клеток и ввели их обратно в организм больного.
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