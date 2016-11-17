Китайские ученые отредактировали ген человека

Китайские онкологи из Университета в провинции Сычуань в первый раз ввели в организм человека клетки с генами, которые были изменены с помощью системы CRISPR/Cas9.

Замечается, что из крови пациента, пораженного метастазирующим раком легких, исследователи извлекли иммунные клетки, T-лимфоциты, чтобы потом отключить с помощью CRISPR–технологии ген PD-1, который подавляет иммунитет, содействуя росту опухоли,- сообщает «ФАН».

Ученые усилили количество отредактированных клеток и ввели их обратно в организм больного.