Китайская водка оказалась крепче бренда «Johnnie Walker»

Объем рыночной капитализации китайского бренда «Маотай» на торгах достиг 71,55 млрд долларов, отмечает «Ведомости».

Элитная китайская водка «Маотай» признана самым дорогим в мире брендом среди спиртных напитков, обойдя британский концерн «Diageo», выпускающий виски «Johnnie Walker».

Стоимость бутылки водки «Маотай» составляет от 115 до 200 долларов за бутылку, и выше. «Маотай» с давних времен производят по уникальному сложному рецепту в провинции Гуйчжоу. Для приготовления напитка используется только вода из реки Чишуйхэ, протекающей в горном районе. Крепость составляет от 53 до 55 градусов.

Основные продажи водки «Маотай» приходились за счет того, что она поставлялась на государственные банкеты и на подарки. Однако в настоящее время ее потребителями выступают уже и представители среднего класса.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость «Приватбанк» Игоря Коломойского вывел все активы за одну ночь

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО