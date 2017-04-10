Китайская водка оказалась крепче бренда «Johnnie Walker»

Объем рыночной капитализации китайского бренда «Маотай» на торгах достиг 71,55 млрд долларов, отмечает «Ведомости».

Элитная китайская водка «Маотай» признана самым дорогим в мире брендом среди спиртных напитков, обойдя британский концерн «Diageo», выпускающий виски «Johnnie Walker».

Стоимость бутылки водки «Маотай» составляет от 115 до 200 долларов за бутылку, и выше. «Маотай» с давних времен производят по уникальному сложному рецепту в провинции Гуйчжоу. Для приготовления напитка используется только вода из реки Чишуйхэ, протекающей в горном районе. Крепость составляет от 53 до 55 градусов.

Основные продажи водки «Маотай» приходились за счет того, что она поставлялась на государственные банкеты и на подарки. Однако в настоящее время ее потребителями выступают уже и представители среднего класса.