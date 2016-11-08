Китайская обезьяна предсказала победу Трампа на выборах в США
В Китае обезьяна по кличке Геда выбрала победителя президентских выборов в США.
По ее мнению, новым главой Белого дома станет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, сообщает Channel New Asia.
Ранее подобное предсказание сделали российские животные – амурская тигрица Юнона и белый медведь Феликс. Их мнения разделились: тигрица отдала предпочтение Клинтон, а медведь – Трампу.
Еще одно предсказание в пользу миллиардера сделал американский профессор политической истории Аллан Литчмэр. Ранее он безошибочно угадывал исход выборов в США на протяжении 26 лет.
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