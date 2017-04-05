Китайская корпорация примет участие в строительстве Амурского ГПЗ
Китайская компания China Petroleum Engineering & Construction Corporation (СРЕСС, аффилирована с CNPC) примет участие в сооружении Амурского газоперерабатывающего завода. Об этом во вторник сообщил «Газпром».
Данную компанию выбрали по итогам открытой конкурентной процедуры. СРЕСС должна выполнить проектирование, а также изготовление, поставку оборудования и строительство дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования, - сообщает «ТАСС».
Амурский ГПЗ построят в районе города Свободный Амурской области. Это будет самый крупный в России и один из самых огромных в мире газоперерабатывающих заводов. «Газпром» намерен потратить на проект 102 миллиарда рублей.
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