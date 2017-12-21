Китайская компания подала в суд на Apple
Китайский производитель одежды Kon обвиняет американскую компанию Apple в плагиате логотипа.
Речь идет об иконке App Store, которая представляет собой букву «А», сложенную из трех скрещенных палочек. Аналогичный вид имеет и логотип китайского бренда, основанного в 2009 году.
В иске, поданном в суд Пекина, Kon требует от Apple извинений, возмещения ущерба, а также отзыва уже проданных гаджетов со спорным логотипом и прекращения продаж новых, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
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