Китайская деревня появится в Лапландии

На территории финской Лапландии появится уникальное поселение, где будут проживать только выходцы из Китая.

Возведением жилых домов и сопутствующей инфраструктуры будет заниматься строительная компания из Китая Nova-Roi. Как пообещали строители китайского поселения в Лапландии, строительные работы планируется завершить осенью следующего года.

В настоящее время китайская компания Nova-Roi уже начала возведение около 7 зданий на выделенной под застройку территории. По словам представителя китайской стороны, не исключено, что проект имеет все шансы на дальнейшее развитие.

Если финскими властями такая инициатива будет одобрена, то китайская строительная компания рассмотрит вопрос увеличения площади застройки деревни.

Некоторые эксперты склоняются к тому, что такие проекты могут быть весьма прибыльны, пишет портал «Подмосковье Сегодня».

Новости по теме
Теги:
Места: Китай
Следующая новость Ученые нашли способ улучшить память

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО