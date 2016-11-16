Китайская деревня появится в Лапландии

На территории финской Лапландии появится уникальное поселение, где будут проживать только выходцы из Китая.

Возведением жилых домов и сопутствующей инфраструктуры будет заниматься строительная компания из Китая Nova-Roi. Как пообещали строители китайского поселения в Лапландии, строительные работы планируется завершить осенью следующего года.

В настоящее время китайская компания Nova-Roi уже начала возведение около 7 зданий на выделенной под застройку территории. По словам представителя китайской стороны, не исключено, что проект имеет все шансы на дальнейшее развитие.

Если финскими властями такая инициатива будет одобрена, то китайская строительная компания рассмотрит вопрос увеличения площади застройки деревни.

Некоторые эксперты склоняются к тому, что такие проекты могут быть весьма прибыльны, пишет портал «Подмосковье Сегодня».