Китаянку поймали при попытке вывоза золота из России
Гражданку Китая, пытавшуюся вывезти из России шесть слитков золота, задержали международном пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ.
Контрабандистска прикрепила ценный груз к ногам с помощью скотча, рассчитывая, что слитки не будут заметны под просторной одеждой.
Согласно предварительным данным стоимость вывозимого китаянкой золота превышает 2,2 миллиона рублей, сообщает агентство «Народные новости». В отношении гражданки Китая возбуждено уголовное дело.
Следующая новость Обстрелы в Донецке заблокировали сотни горняков в шахте
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии