Китаянку поймали при попытке вывоза золота из России

Гражданку Китая, пытавшуюся вывезти из России шесть слитков золота, задержали международном пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ.

Контрабандистска прикрепила ценный груз к ногам с помощью скотча, рассчитывая, что слитки не будут заметны под просторной одеждой.

Согласно предварительным данным стоимость вывозимого китаянкой золота превышает 2,2 миллиона рублей, сообщает агентство «Народные новости». В отношении гражданки Китая возбуждено уголовное дело.