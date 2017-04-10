Китаянка сожгла девять машин из мести за убитую собаку
В Китае женщина сожгла девять автомобилей после того, как ее собака попала под колеса одного из них.
Как уточняется в материале, инцидент произошел в городе Чанчунь китайской провинции Цзилинь. По данным местных СМИ, серия поджогов произошла в городе в ночь с 30 на 31 марта.
По словам представителя местной полиции Ван Яна, подозреваемая объяснила свой поступок тем, что ее собака была сбита насмерть белой машиной в районе, где они живут.
Пытаясь отомстить за погибшее любимое животное, женщина решила поджечь все белые автомобили, припаркованные на улице, где она жила, сообщает «РИА Новости».
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