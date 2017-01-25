МИД Китая опроверг сообщения о размещении ракет на границе с РФ
Китай опроверг появившиеся в СМИ сообщения о размещении межконтинентальных ракет у границы с Россией.
- Что касается так называемого военного присутствия — это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете, — говорится в сообщении пресс-службы китайского МИД.
Кроме того, в китайском ведомстве подчеркнули, что отношения России и Китая находятся на высоком уровне, а сотрудничество двух стран в различных сферах только углубляется.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Китай разместил в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-41» (DF-41), сообщает RT.
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