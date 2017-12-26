Китай завершил программу космических полетов на 2017 год

Китай осуществил успешный запуск ракеты «Чанчжэн-2» с тремя спутниками на борту, завершив запланированную программу космических полетов на 2017 год.

Ракета стартовала 25 декабря в 22.44 по московскому времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Все спутники успешно вышли на заданную орбиту.

Планы на 2018 год пока не раскрываются. При этом в начале 2018 года Китай в рамках реализации своей лунной программы должен будет доставить на поверхность искусственного спутника Земли космические аппараты, сообщает «РИА Новости».