Китай запускает на Луну спутник для сбора грунта

Китайское национальное космическое управление заявило об окончании всех работ по строительству космической станции в 2022 году.

В ведомстве отметили, что станция может стать международной.

В 2018 году начинается ее главная сборка, после чего на орбиту будет выведен первый модуль. Запуск планируется также в 2018 году.

Космическое управление сообщило также, что китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» благополучно доставлена на космодром «Вэньчан» в провинции Хайнань, отмечает AstroNews.

2 июля на орбиту будет запущен новый телекоммуникационный спутник «Шицзянь-18».

Всего в серии шесть спутников, благодаря которым в перспективе КНР планирует создать спутниковую мобильную связь.

На 30 ноября у Китая запланирован запуск на Луну спутника «Чаньэ-5», которые должен будет совершить посадку на ее поверхности, собрать пробы грунта и доставить их на Землю.

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Места: Китай
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