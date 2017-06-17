Китай закончил прием пилотов из России

Китай закончил набор российских пилотов гражданской авиации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Шереметьевский профсоюз летного состава, с 16 июня Управление гражданской авиации КНР прекратило прием заявок пилотов из России, ссылаясь на «действия российских властей, которые не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества».

Ранее СМИ сообщали, что российские авиаперевозчики встревожены утечкой кадров в Азию: в течение последних двух с половиной лет туда уехали работать более 300 командиров самолетов, еще 400 пилотов в настоящий момент трудоустраиваются.

Министр транспорта Максим Соколов заявлял, что ведомство не видит проблемы в утечке пилотов за границу.