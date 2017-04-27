Китай задумался о строительстве поселения на Луне
Китай планирует строительство обитаемой базы на поверхности естественного спутника Земли. С целью реализации проекта начаты переговоры с Европейским космическим агентством.
В Европе выражают заинтересованность в идее, отмечая ее амбициозность. Сроки реализации проекта пока не называются.
Предполагается, что поселение на Луне будет использоваться в целях добычи полезных ископаемых, развития космического туризма, а также в качестве стартовой площадки для полетов к Марсу, сообщает Nation News.
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