Китай задумался о строительстве поселения на Луне

Китай планирует строительство обитаемой базы на поверхности естественного спутника Земли. С целью реализации проекта начаты переговоры с Европейским космическим агентством.

В Европе выражают заинтересованность в идее, отмечая ее амбициозность. Сроки реализации проекта пока не называются.

Предполагается, что поселение на Луне будет использоваться в целях добычи полезных ископаемых, развития космического туризма, а также в качестве стартовой площадки для полетов к Марсу, сообщает Nation News.