Китай возмутился планами США по сотрудничеству с Тайванем
Китай сделал Вашингтону представление в связи с подписанием президентом США Бараком Обамой военного бюджета страны на 2017 год, предусматривающего военное сотрудничество с Тайванем на высшем уровне.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чиньин подчеркнула, что Тайвань является китайской территорией. Отношения с ним – внутреннее дело Китая, а действия США Пекин рассматривает как посягательство на суверенитет страны, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Власти Китая призвали Вашингтон соблюдать обещания по тайваньскому вопросу и прекратить военные контакты и продажу оружия Тайваню, чтобы не навредить китайско-американским отношениям.
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