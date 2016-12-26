Китай возмутился планами США по сотрудничеству с Тайванем

Китай сделал Вашингтону представление в связи с подписанием президентом США Бараком Обамой военного бюджета страны на 2017 год, предусматривающего военное сотрудничество с Тайванем на высшем уровне.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чиньин подчеркнула, что Тайвань является китайской территорией. Отношения с ним – внутреннее дело Китая, а действия США Пекин рассматривает как посягательство на суверенитет страны, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Власти Китая призвали Вашингтон соблюдать обещания по тайваньскому вопросу и прекратить военные контакты и продажу оружия Тайваню, чтобы не навредить китайско-американским отношениям.