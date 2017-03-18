Китай вложит 15 миллиардов долларов в строительство дорог с Россией

Автономный район Внутренняя Монголия в Северном Китае намерен в 2017 году вложить 101 миллиард юаней (около 15 миллиардов долларов) в строительство дорог, чтобы улучшить транспортное сообщение с Россией.

Как сообщает Коммерсант.ru со ссылкой на министра транспорта КНР Ли Сяопэн, «на эти средства в 2017 году будет построено около 20 тыс. км автотрасс, из них 3 тыс. км — высокоскоростные».

Чиновник рассказал, что власти ускорят процесс строительства дорог в районе пограничных пунктов Маньчжурия и Эренхот. Ожидается, что 2020 году на севере Китая построят около 10 тыс. км ключевых дорог, которые увеличат приток китайских туристов в Восточную Сибирь.

Как сообщает издание, первый товарный поезд с российскими продуктами для Китая отправится уже 31 марта. Конечная точка движения еще не определена: поезд проследует либо в Шилун, либо в крупный порт Далянь.

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