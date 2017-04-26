Китай спустил на воду первый авианосец собственной сборки
Первый авианосец собственной сборки торжественно спустили на воду в Китае 26 апреля.
Как уточняется в материале, свой второй по счету авианосец, ставший первым собственного производства, Китай спустил на воду в порту Далянь.
Строительство первого китайского авианосца стартовало в ноябре 2013 года. Длина нового авианосца Type 001A составляет 315 метров, в ширину 75 метров. Вес судна составляет 70 тысяч тонн, а крейсерская скорость – 31 морской узел. На борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15», сообщает агентство Nation news.
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