Китай спустил на воду первый авианосец собственной сборки

Первый авианосец собственной сборки торжественно спустили на воду в Китае 26 апреля.

Как уточняется в материале, свой второй по счету авианосец, ставший первым собственного производства, Китай спустил на воду в порту Далянь.

Строительство первого китайского авианосца стартовало в ноябре 2013 года. Длина нового авианосца Type 001A составляет 315 метров, в ширину 75 метров. Вес судна составляет 70 тысяч тонн, а крейсерская скорость – 31 морской узел. На борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15», сообщает агентство Nation news.