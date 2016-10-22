Китай создаст самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

Китайская вагоностроительная корпорация CRRC приступила к разработке поезда на магнитной подушке. Он сможет разгоняться до 600 километров в час.

При строительстве поезда будут использоваться отечественные технологии и стандарты, которые применены для скоростных и высокоскоростных поездов, сообщили в корпорации.

Сейчас в Китае также начат процесс разработки высокоскоростных поездов, способных достигать скорости 400 км/ч и использовать как узкую китайскую, так и широкую российскую колею, сообщает ТАСС.