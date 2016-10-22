Китай создаст самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке
Китайская вагоностроительная корпорация CRRC приступила к разработке поезда на магнитной подушке. Он сможет разгоняться до 600 километров в час.
При строительстве поезда будут использоваться отечественные технологии и стандарты, которые применены для скоростных и высокоскоростных поездов, сообщили в корпорации.
Сейчас в Китае также начат процесс разработки высокоскоростных поездов, способных достигать скорости 400 км/ч и использовать как узкую китайскую, так и широкую российскую колею, сообщает ТАСС.
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