Китай соболезнует России в связи с катастрофой Ту-154

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ту-154.

От себя лично и всего китайского народа он выразил сочувствие родственникам жертв катастрофы, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Тем временем в Черном море продолжается поисковая операция в районе катастрофы. Следствие прорабатывает версии о причинах трагедии.