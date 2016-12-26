Китай соболезнует России в связи с катастрофой Ту-154
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ту-154.
От себя лично и всего китайского народа он выразил сочувствие родственникам жертв катастрофы, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Тем временем в Черном море продолжается поисковая операция в районе катастрофы. Следствие прорабатывает версии о причинах трагедии.
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