США и Китай собираются надавить на КНДР

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров договорились усилить давление на КНДР через активную реализацию резолюций Собеза ООН, говорится в сообщении Белого дома.

Как уточняется в материале, лидеры США и Китая приняли на себя обязательство максимизировать давление на Северную Корею через активную реализацию резолюций Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин обсудили предстоящий визит президента США в Китай, который запланирован на ноябрь, сообщает Life.