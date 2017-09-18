США и Китай собираются надавить на КНДР
Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров договорились усилить давление на КНДР через активную реализацию резолюций Собеза ООН, говорится в сообщении Белого дома.
Как уточняется в материале, лидеры США и Китая приняли на себя обязательство максимизировать давление на Северную Корею через активную реализацию резолюций Совета Безопасности ООН.
Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин обсудили предстоящий визит президента США в Китай, который запланирован на ноябрь, сообщает Life.
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