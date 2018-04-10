Китай снизит пошлины на ввозимые автомобили

В 2018 году Китай планирует снизить ряд пошлин на ввозимые товары, чтобы стимулировать внутренне потребление, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, принято решение о значительном снижении пошлин на ввоз автомобилей.

Вместе с тем, он не уточнил, о каких странах идет речь.

Ранее Китай повысил пошлины до 15 процентов на 120 товаров, ввозимых из США в ответ на меморандум Вашингтона о борьбе с «экономической агрессией Китая», сообщает «Национальная служба новостей».