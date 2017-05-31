Китай снимет сливки с российского золота
Крупнейший производитель золота в России «Полюс» Саида Керимова продает китайскому концерну «Fosun Group» 10% своих акций.
Также китайский инвестор получит опцион на еще 5%, который он сможет реализовать до конца мая 2018 года, сообщает РБК.
Минимальный уровень дивидендных выплат «Полюсом» в 2017-2019 годах будет не менее 550 млн долларов в год, а в 2020-2021 годах — не менее 650 млн.
Компания была оценена для первоначальной сделки в 9 млрд долларов, для сделки с реализацией опциона — в 9,9 млрд долларов.
В последний раз «Полюс» платил дивиденды по итогам 2014 года — 184,5 млн долларов. В конце 2014 года акционеры компании также получили специальные дивиденды в размере 500 млн долларов.
Следующая новость Навальный отказался исполнять решение суда по иску Усманова
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии