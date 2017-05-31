Китай снимет сливки с российского золота

Крупнейший производитель золота в России «Полюс» Саида Керимова продает китайскому концерну «Fosun Group» 10% своих акций.

Также китайский инвестор получит опцион на еще 5%, который он сможет реализовать до конца мая 2018 года, сообщает РБК.

Минимальный уровень дивидендных выплат «Полюсом» в 2017-2019 годах будет не менее 550 млн долларов в год, а в 2020-2021 годах — не менее 650 млн.

Компания была оценена для первоначальной сделки в 9 млрд долларов, для сделки с реализацией опциона — в 9,9 млрд долларов.

В последний раз «Полюс» платил дивиденды по итогам 2014 года — 184,5 млн долларов. В конце 2014 года акционеры компании также получили специальные дивиденды в размере 500 млн долларов.