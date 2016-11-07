Китай сможет замораживать счета иностранцев
В Китае принят законопроект о кибербезопасности, позволяющий замораживать счета иностранных граждан и организаций.
Новый закон предполагает хранение персональных данных китайцев на территории страны, а все данные, хранящиеся за рубежом для деловых целей, должны быть одобрены правительством. Это нововведение может серьезно ударить по интернет-провайдерам и транснациональным компаниям, ведущим бизнес на территории Китая.
Госорганы смогут замораживать счета иностранных граждан и организаций в том случае, если их заподозрят в саботаже государственной информационной инфраструктуры Китая, отмечает «Экономика сегодня» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
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