Китай и Россия создадут подлодку для туристов

КНР с помощью российских ученых планирует соорудить до конца этого года первую в мире управляемую подводную лодку для гражданских целей. Применять ее будут для туристических "круизов".

Строительством подлодки занимается компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co при содействии российских НИИ. По словам представителей компании, такая подводная лодка сможет брать на борт от 20 до 40 пассажиров и уходить на глубину до 24 метров, - сообщает «Экономика сегодня».

Заинтересованность к разработке уже проявили несколько туристических компаний КНР. В компании также надеются, что новая гражданская субмарина будет использоваться для туристических "круизов" на глубине моря во Вьетнаме, Таиланде, Греции и Турции, передает РИА Новости.