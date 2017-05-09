Китай провел испытания ракеты нового типа

Министерство обороны Китая сообщило об успешных испытаниях ракеты нового типа, проведенных во время военных учений в Бохайском заливе.

В сообщении ведомства отмечается, что испытание было проведено «с целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности».

В конце февраля Китай заявил о намерении запустить новую ракету-носитель ​средней грузоподъемности «Чанчжэн-8» до конца 2018 года, сообщает «РИА Новости».