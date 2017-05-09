Китай провел испытания ракеты нового типа
Министерство обороны Китая сообщило об успешных испытаниях ракеты нового типа, проведенных во время военных учений в Бохайском заливе.
В сообщении ведомства отмечается, что испытание было проведено «с целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности».
В конце февраля Китай заявил о намерении запустить новую ракету-носитель средней грузоподъемности «Чанчжэн-8» до конца 2018 года, сообщает «РИА Новости».
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