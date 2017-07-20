Китай продолжает масштабную зачистку чиновников

В первом полугодии Комиссия по дисциплине Коммунистической партии Китая применила дисциплинарные наказания для 210 тысяч чиновников всех мастей.

Среди тех, кому были назначены наказания - 38 руководителей уровня глав провинций и министров, около 1 тысячи глав округов.

В 2016 году проблемы с политической культурой зафиксировано у 415 тысяч чиновников Китая, отмечает Kommersant.

Также на прошлой неделе своего поста лишился глава горкома крупнейшего в КНР города центрального подчинения Чунцина и арестован главы один из крупнейших китайских финансовых конгломератов «Anbang Insurance Group».