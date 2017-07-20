Китай продолжает масштабную зачистку чиновников
В первом полугодии Комиссия по дисциплине Коммунистической партии Китая применила дисциплинарные наказания для 210 тысяч чиновников всех мастей.
Среди тех, кому были назначены наказания - 38 руководителей уровня глав провинций и министров, около 1 тысячи глав округов.
В 2016 году проблемы с политической культурой зафиксировано у 415 тысяч чиновников Китая, отмечает Kommersant.
Также на прошлой неделе своего поста лишился глава горкома крупнейшего в КНР города центрального подчинения Чунцина и арестован главы один из крупнейших китайских финансовых конгломератов «Anbang Insurance Group».
Следующая новость «Спартак» оштрафован из-за болельщиков-расистов
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии