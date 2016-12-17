Китай потребовал от Штатов прекратить военную разведку на море
В Минобороны Китая потребовало от США прекратить ведение военных разведывательных действий на море. В противном случае будут предприняты ответные меры.
Таким образом представитель ведомства Ян Юйцзюнь прокомментировал инцидент с американским подводным беспилотником, передает ТАСС. Он отметил, что стороны ведут диалог по вопросу возврата аппарата. При этом США позволяют себе неуместные спекуляции в СМИ, что препятствует разрешению ситуации.
Инцидент с захватом американского подводного беспилотника китайскими моряками произошел 15 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп назвал это беспрецедентным случаем.
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