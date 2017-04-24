Китай попросил Трампа сдерживаться в вопросе о КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора попросил президента США Дональда Трампа проявлять больше сдержанности в вопросе о Северной Корее.

«Китайская сторона выступает решительно против действий, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН. В то же время мы надеемся на то, что соответствующие стороны проявят сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове», - цитирует Nation news слова председателя КНР.

Он также отметил, что решить проблему на Корейском полуострове можно только в случае стремления двух сторон выполнить все обязательства по достижению мира.

Си Цзиньпин подчеркнул, что особенно это касается США.

Ранее Президент США Дональд Трамп предупредил граждан страны о возможности начала ядерной войны между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Вместе с тем, он выразил надежду на мирное решение ситуации на Корейском полуострове, отметив, что ситуация складывается очень непростая и в скором времени станет ясно, что к чему.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании.