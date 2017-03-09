Китай с помощью России построит первую в мире туристическую подлодку

Китай с помощью российских специалистов планирует до конца текущего года завершить создание первой в мире управляемой подводной лодки для гражданских целей.

По данным местных СМИ, разработкой занимается компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co при поддержке российских научно-исследовательских институтов.

По словам заместителя главного менеджера компании Цзоу Юнчуньхэ, новая субмарина сможет брать на борт от 20 до 40 пассажиров и погружаться на глубину до 24 метров.

Он также отметил, что подлодка может пользоваться спросом у туристов. Более того, две крупные китайские туристические компании Zhangjiajie и Beibu Gulf уже проявили интерес к разработке.

Гражданская подлодка сможет использоваться в туристических целях во Вьетнаме, Таиланде, Греции и Турции, сообщает «РИА Новости».