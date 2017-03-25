Китай получит 500 миллионов евро на экологически чистые проекты

Китай получит от Европейского инвестиционного банка (EIB) кредит в размере 500 миллионов евро на проекты по развитию чистых с точки зрения экологии технологий. Об этом сообщил вице-президент банка Джонатан Тейлор.

Он подчеркнул, что банк намерен увеличивать суммы инвестиций в экологически чистые проекты в Китае.

В 2016 году Китай получил от EIB 298 миллионов евро на реализацию восьми проектов в сфере «зеленой» экономики. В 2018 году Европейский банк планирует выделить еще 500 миллионов евро, сообщает Газета.ru.

Тейлор отметил, что вместе с Центробанком Китая осуществляется работа по выпуску и стандартизации «зеленых» облигаций.