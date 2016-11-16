Китай подготовил группу женщин-пилотов штурмовых вертолетов
Армия КНР завершила подготовку первой группы женщин, которые будут пилотировать штурмовые вертолеты.
Кандидатки прошли тщательный отбор. До обучения ни одна из них никогда не садилась за штурвал вертолета, сообщают «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.
Подготовка женщин-пилотов велась на протяжении примерно двух лет. При этом активно использовались методики, позволяющие сократить срок обучения.
Ранее сообщалось о гибели в Китае женщины-пилота истребителя. Она разбилась во время тренировочного полета на многофункциональном истребителе-бомбардировщике J-10.
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