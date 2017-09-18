Китай планирует полностью запретить торговлю биткойнами

Власти Китая планируют запретить торговлю биткойнами, пишет The Wall Street Journal.

По словам источника издания, китайские регуляторы готовят серьезные меры, которые станут тестом для гибкости как самой криптовалюты, так и идеи о том, что ее децентрализованность защищает сектор от государственного вмешательства.

Ранее национальная ассоциация интернет-финансов (NIFA) Китая предостерегла инвесторов от торговли криптовалютами, отметив, что биткойн-платформы не имеют законодательной базы для существования в КНР.

По словам источников, дальнейшие меры властей могут включать блокирование для китайских пользователей доступа к сайтам иностранных биткойн-бирж, в том числе американской Coinbase и гонконгской Bitfinex, сообщает «Интерфакс».