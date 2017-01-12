Китай ответил на обвинения Трампа в кибератаках

Китай призвал США к сотрудничеству в борьбе против киберпреступности, а не к «указанию пальцем друг на друга». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

- Правительство Китая против любых форм кибератак, мы привержены вопросу сотрудничества с другими странами и совместному поддержанию и защите киберпространства. Китай и США имеют механизм на высоком уровне для подобных вопросов, — заявил Лу Кан.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп согласился с обвинениями РФ в кибератаках, отметив, что взломы в США осуществляют все, включая Китай и Россию.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах, прошедших в США 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового президента состоится 20 января в 20:00 по московскому времени, сообщает «РИА Новости».