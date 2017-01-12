Китай ответил на обвинения Трампа в кибератаках

Китай призвал США к сотрудничеству в борьбе против киберпреступности, а не к «указанию пальцем друг на друга». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

- Правительство Китая против любых форм кибератак, мы привержены вопросу сотрудничества с другими странами и совместному поддержанию и защите киберпространства. Китай и США имеют механизм на высоком уровне для подобных вопросов, — заявил Лу Кан.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп согласился с обвинениями РФ в кибератаках, отметив, что взломы в США осуществляют все, включая Китай и Россию.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах, прошедших в США 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового президента состоится 20 января в 20:00 по московскому времени, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: США, Китай
Следующая новость В Минобороны РФ назвали «уткой» сообщения об увеличении военного присутствия РФ в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО