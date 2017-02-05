Китай оценил взаимную поддержку в отношениях с РФ

Глава МИД Китая Ван И рассказал о твердой взаимной поддержке, всестороннем практическом партнерстве и укрепляющейся с каждым днем политической стабильности в двусторонних отношениях с Россией.

4 февраля министр по приглашению посла РФ Андрея Денисова посетил посольство России в Пекине. Стороны обсудили предстоящие контакты на высоком уровне, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Ван И отметил важность твердой взаимной поддержки в ходе встречи. «Это особенно важно и ценно в нынешней международной обстановке полной неопределенности», — цитирует РИА Новости слова китайского министра.

В свою очередь Денисов поздравил министров и сотрудников дипведомства с наступлением Китайского нового года. Он отметил, что высоко ценит результаты развития российско-китайских отношений и выразил готовность в дальнейшем взаимодействовать с МИД Китая и другими ведомствами.