Китай осудил заявления стран G7 по Южно-Китайскому морю

Китайские власти выразили недовольство заявлениями участников саммита G7. Лидеры стран «Большой семерки» оказались обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и заявили о недопустимости любых односторонних действий, которые усилят напряженность между государствами.

Известно, что у Северной Кореи, Вьетнама и Филиппин существуют разногласия из-за морских границ и зон ответственности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Официальный представитель китайского МИД Лу Кан заявил: «Наша позиция ясная и последовательная. Китай всегда выступал за урегулирование соответствующих споров посредством переговоров и консультаций».

Лу Кан выразил надежду, что страны-участники саммита сохранят нейтральную позицию в отношении спорящих государств. Он также призвал страны G7 прекратить «безответственные заявления», пишет «Российская газета».

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